Пятеро выпускников Тюменской области получили 200 баллов за ЕГЭ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Пятеро выпускников Тюменской области сдали два предмета на ЕГЭ на 200 баллов. Из них трое – учащиеся Физико-математической школы, одна – выпускница ишимской школы № 2 и одна - выпускница прошлых лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

"На сегодняшний день в регионе 49 стобалльников, а также три выпускника, окончившие школу в прошлые годы, сдали один из экзаменов на наивысший балл", - говорят эксперты.

11-классники региона сдали ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку, математике, физике, химии, географии, истории, обществознанию, литературе и информатике.

По словам сотрудников департамента, количество работ от 80 до 99 баллов в этот раз больше, чем в прошлом учебном году.

Всего в 2022 году участниками государственной итоговой аттестации в Тюменской области стали 10,6 тысяч 11-классников. Обработка результатов экзаменов продолжается, ведется статистический анализ. Выпускники, не прошедшие экзамены по обязательным предметам либо пропустившие экзамены по уважительной причине, имеют право пересдать экзамены в сентябре.

Выплаты губернатора Тюменской области выпускникам, набравшим 100 баллов, назначат после окончания экзаменационной кампании и формирования списка выпускников до 1 августа.

Анжела Лебедева