  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Кинопоказы, лекции и танцевальные мастер-классы пройдут у "Конторы пароходства" в Тюмени

Общество, 11:57 12 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Пятеро выпускников Тюменской области получили 200 баллов за ЕГЭ

Кинопоказ фильма "Чучело", лекция стилиста "Стиль без Zara и H&M", танцевальные мастер-классы и многое другое ждут тюменцев на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" по 17 июля.

12 июля с 18 часов по 21 час 30 минут на веранде мультицентра выступят местные исполнители в рамках проекта "Музыка у реки". В 13 часов с 19 по 21 час на сцене покажут фильм "Чучело". В этот же день за столами у "Конторы пароходства" с 18 до 19 часов горожане могут подтянуть разговорный английский язык в English speaking club.

15 июля в 14 часов стартует лекция "Стиль без Zara и H&M". Вместе со стилистом Ксенией Иваковой тюменцы обсудят, где и как одеваться без них, поговорят о тенденциях и базовом гардеробе. В 18 часов на сцене начнется показ короткометражных фильмов. Через час здесь дадут старт концерту тюменских рок-групп творческой студии "Эпизоды".

16 и 17 июля в программе работы уличной площадки - фитнес-девичник, танцевальные мастер-классы и фестиваль кактусов и суккулентов "Сад колючек". Возрастное ограничение: 0+.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , танцы , фильмы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 12.07.2022Пятеро выпускников Тюменской области получили 200 баллов за ЕГЭ
12:09 12.07.2022В Тюмени до конца 2022 года установят 18 светофоров
11:57 12.07.2022Кинопоказы, лекции и танцевальные мастер-классы пройдут у "Конторы пароходства" в Тюмени
10:59 12.07.2022Фотограф Денис Григорьев делает снимки тобольского Заболотья с помощью "Хищника"