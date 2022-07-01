Кинопоказы, лекции и танцевальные мастер-классы пройдут у "Конторы пароходства" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Кинопоказ фильма "Чучело", лекция стилиста "Стиль без Zara и H&M", танцевальные мастер-классы и многое другое ждут тюменцев на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" по 17 июля.

12 июля с 18 часов по 21 час 30 минут на веранде мультицентра выступят местные исполнители в рамках проекта "Музыка у реки". В 13 часов с 19 по 21 час на сцене покажут фильм "Чучело". В этот же день за столами у "Конторы пароходства" с 18 до 19 часов горожане могут подтянуть разговорный английский язык в English speaking club.

15 июля в 14 часов стартует лекция "Стиль без Zara и H&M". Вместе со стилистом Ксенией Иваковой тюменцы обсудят, где и как одеваться без них, поговорят о тенденциях и базовом гардеробе. В 18 часов на сцене начнется показ короткометражных фильмов. Через час здесь дадут старт концерту тюменских рок-групп творческой студии "Эпизоды".

16 и 17 июля в программе работы уличной площадки - фитнес-девичник, танцевальные мастер-классы и фестиваль кактусов и суккулентов "Сад колючек". Возрастное ограничение: 0+.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.