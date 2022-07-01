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На сохранение живописи тюменской церкви Спаса выделены средства из регионального бюджета

Экономика, 13:05 12 июля 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

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Для проведения работ по сохранению живописи объекта культурного наследия федерального значения тюменской церкви Спаса по ул. Ленина, 43 выделены средства из регионального бюджета.

Как сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, соответствующее постановление уже подписано. Средства направят на увеличение ассигнований государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия".

Напомним, реконструкция церкви Спаса началась весной 2020 года. В мае здесь обнаружили человеческие останки. Как выяснили эксперты, они принадлежат купцу и меценату Андрею Текутьеву.

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# реставрация , Спасская церковь

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