На сохранение живописи тюменской церкви Спаса выделены средства из регионального бюджета

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Далее в сюжете Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск расширяют в границах Тобольского района

Для проведения работ по сохранению живописи объекта культурного наследия федерального значения тюменской церкви Спаса по ул. Ленина, 43 выделены средства из регионального бюджета.

Как сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, соответствующее постановление уже подписано. Средства направят на увеличение ассигнований государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия".

Напомним, реконструкция церкви Спаса началась весной 2020 года. В мае здесь обнаружили человеческие останки. Как выяснили эксперты, они принадлежат купцу и меценату Андрею Текутьеву.