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Первый урожай салатов "Романо", "Айсберг", "Батавиа" собрали в Тюменской области

Экономика, 15:23 15 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

180 центнеров с гектара составила урожайность салатов "Романо", "Айсберг", "Батавиа" агрофирмы "КРиММ" Упоровского района. Компания приступила к уборке ранних культур первой в Тюменской области, уже охвачено 3,2 га.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, свежие салаты, а также капуста сорта "Адем" с полей уже поступают в магазины и отгружаются региональным покупателям.

Капусты "Адема" собирают по 526 центнеров с гектара. Убрано — 3,2 га.

Всего в Тюменской области засажено более 1 тыс. га овощей открытого грунта. На полях выращивают морковь, капусту, свеклу, лук, салаты.

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# АПК , КРиММ , уборка урожая

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