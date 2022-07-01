В Тюменской области 60 IT-компаний воспользовались пониженными страховыми взносами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 IT-компаний Тюменской области воспользовались пониженными страховыми взносами в первом полугодии 2022 г. Шесть организаций заявились на налоговую льготу на прибыль, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Также IT-компании смогут рассчитывать и на новые льготы, которые регламентированы поправками, внесенными в Налоговый кодекс. Изменения подписал президент России Владимир Путин, уточняется в сообщении.

К примеру, введена нулевая ставка по налогу на прибыль. Действовать она будет до 31 декабря 2024 г. налог на прибыль - 0% до 31 декабря 2024 г. А страховые взносы составят 7,6 %. Изменены критерии для льгот по доле IT-выручки, количеству сотрудников, видам деятельности. Также на льготы теперь могут рассчитывать поставщики Saas-решений через закрытые сети.

Важно, что льготы действуют с 1 января 2022 года, так как акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу, если они улучшают положение налогоплательщиков.

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