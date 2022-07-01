Более двух километров тротуара в Метелево сдадут ко дню рождения Тюмени

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Более двух километров тротуара в Метелево сдадут ко Дню города Тюмени, к 30 июля. Современная дорожка возводится по просьбе жителей. На новом тротуаре строители уже сделали бордюры, уложили щебеночное основание, а на некоторых участках и асфальт, сообщает администрация города.

"Широкий тротуар возводится по стандарту и позволяет свободно разойтись двум пешеходам. После снегопада здесь без проблем проедет специализированная техника, своевременно и качественно проведет уборку", – рассказал руководитель управы Калининского округа Александр Сухомяткин.

Согласно проекту, строители укрепят обочину, а для пропуска воды под съездами уложат трубы. Кроме этого, дождевая и талая вода будет уходить за счет продольных и поперечных уклонов дорожного полотна и самого тротуара. Для безопасности пешеходов к магазинам и остановочным комплексам оборудуют дополнительный пешеходный переход. С этой же целью решено отделить парковку у магазина в доме № 2 по улице Метелевской от проезжей части и от тротуара.