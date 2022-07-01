2,6 млн рублей выплатили предпринимателям Тюменской области по программе "Восстановление"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три займа на сумму 2 млн 600 тысяч рублей выдали предпринимателям, чей бизнес пострадал от ЧС, по программе "Восстановление", которая работает с 3 июня.

Все обращения из Ишима, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в фонде микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области, который стал куратором проекта. Мерой поддержки воспользовались бизнесмены, лишившиеся товара из-за пожара в ишимском ТЦ "Гагаринский".

Также на получение займа на сумму 7 млн 600 тысяч рублей подали заявки еще четыре предпринимателя. Срок рассмотрения составляет три рабочих дня.

Получить микрозаймы на льготных условиях под 7% годовых могут бизнесмены и самозанятые Тюменской области. Размер денежной поддержки не может быть более 5 млн рублей с залогом и свыше 1 млн рублей - без залога. Займ выдается не более чем на 36 месяцев. С подробной информацией по программе можно ознакомиться на сайте.

Виктория Макарова