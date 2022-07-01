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Тюменцам доступны 18 сервисов по мерам поддержки предпринимателей и самозанятых

Экономика, 18:09 20 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским предпринимателям и самозанятым доступны 18 сервисов по мерам поддержки на государственной цифровой платформе, запуск которой анонсировали корпорация МСП и Минэкономразвития России. Агрегатор поможет адресно подобрать и дистанционно оформить господдержку малому бизнесу, сообщает Фонд микрофинансирования Тюменской области.

Региональные меры поддержки, конструктор документов, льготный лизинг оборудования размещены на ресурсе. Также онлайн можно зарегистрировать бизнес и получить кредит до 10 млн рублей - заявка подается одновременно в несколько банков.

Кроме того, предусмотрено бизнес-обучение и приобретение программного обеспечения со скидкой в 50 %.

Подробнее о цифровой платформе МСП и её онлайн-сервисах здесь.

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# господдержка , Корпорация МСП

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