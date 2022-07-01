Тюменцам доступны 18 сервисов по мерам поддержки предпринимателей и самозанятых
Тюменским предпринимателям и самозанятым доступны 18 сервисов по мерам поддержки на государственной цифровой платформе, запуск которой анонсировали корпорация МСП и Минэкономразвития России. Агрегатор поможет адресно подобрать и дистанционно оформить господдержку малому бизнесу, сообщает Фонд микрофинансирования Тюменской области.
Региональные меры поддержки, конструктор документов, льготный лизинг оборудования размещены на ресурсе. Также онлайн можно зарегистрировать бизнес и получить кредит до 10 млн рублей - заявка подается одновременно в несколько банков.
Кроме того, предусмотрено бизнес-обучение и приобретение программного обеспечения со скидкой в 50 %.
Подробнее о цифровой платформе МСП и её онлайн-сервисах здесь.