  • 20 июля 202220.07.2022среда
  • USD55,4370
    EUR56,4463
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 754 миллионов рублей региональной поддержки получили предприниматели Тюменской области

Экономика, 19:22 20 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 754 миллионов рублей региональной поддержки получил малый и средний бизнес Тюменской области за шесть месяцев 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Почти половина из этой суммы - 361 миллион рублей – это самая востребованная мера в 2022 году - поручительство "Гарантийного фонда". Бизнес использует данный механизм для получения крупного кредита, если нет залога. Предприниматели берут деньги на обновление оборудования, покупку техники, текущую деятельность", - говорится в сообщении.

Отметим, что до 25 июля идёт приём документов сразу по двум видом поддержки: это гранты до 500 тыс. рублей для молодёжи и такое же финансирование смогут получить социальные предприниматели.

Всё о господдержке для МСП расскажут в Инвестиционном агентстве Тюменской области: 8 (3452) 49-99-44.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# господдержка , инвестиционное агентство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 20.07.2022Более 754 миллионов рублей региональной поддержки получили предприниматели Тюменской области
18:09 20.07.2022Тюменцам доступны 18 сервисов по мерам поддержки предпринимателей и самозанятых
16:21 20.07.2022По программе КРТ в Тюменской агломерации на трех незастроенных участках возведут 300 тысяч квадратов жилья
15:25 20.07.2022Современные трубы с ППУ-изоляцией используют при ремонте теплосетей в Тюмени