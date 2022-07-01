Более 754 миллионов рублей региональной поддержки получили предприниматели Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 754 миллионов рублей региональной поддержки получил малый и средний бизнес Тюменской области за шесть месяцев 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Почти половина из этой суммы - 361 миллион рублей – это самая востребованная мера в 2022 году - поручительство "Гарантийного фонда". Бизнес использует данный механизм для получения крупного кредита, если нет залога. Предприниматели берут деньги на обновление оборудования, покупку техники, текущую деятельность", - говорится в сообщении.

Отметим, что до 25 июля идёт приём документов сразу по двум видом поддержки: это гранты до 500 тыс. рублей для молодёжи и такое же финансирование смогут получить социальные предприниматели.

Всё о господдержке для МСП расскажут в Инвестиционном агентстве Тюменской области: 8 (3452) 49-99-44.