Лучших в автомногоборье определят на первенстве в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "Автомногоборье" пройдут на автодроме ДОСААФ в п. Метелево 24 июля, начало в 12 часов. На состязаниях выступят и новички, и опытные спортсмены.

40 участников от 16 до 45 лет из Тюмени, села Ярково, Ишима и Екатеринбурга поборются за награды в классах "Абсолют", "Полный привод", "Передний привод", "Задний привод", "Задний привод (Unlim)", "АвтоЛеди". Соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

По сообщению департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на состязаниях выступят победители чемпионата области по автомобильному спорту Петр Носов и Алексей Смирнов, победитель чемпионата и первенства Тюмени по автомобильному спорту Евгения Щетинина.