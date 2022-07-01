Ученые Тюмени и Китая проведут совместные исследования в сфере спортивной медицины

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Совместные научные исследования в области спортивной медицины проведут тюменские и китайские ученые. Соответствующее решение принято на российско-китайском образовательном форуме, который проходил в формате онлайн, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ.

Также стороны договорились об обмене специалистами. Речь идет о стажировке ординаторов.

"Китайских коллег заинтересовали наши наработки, связанные с зимними видами спорта. Нам хотелось бы пригласить иностранных специалистов в отделение спортивной медицины, в центр "Жемчужина Сибири". Мы, в свою очередь, смогли бы узнать о том, как сочетаются традиционная китайская медицина и общемировые методики реабилитации", - рассказала заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ Елена Туровинина.

Отметим, в ходе российско-китайского образовательного форума научные сотрудники Тюменского ГМУ поделились результатами исследований в области спортивной медицины. Они оценили уровень мотивации и тревожности у профессиональных тюменских спортсменов. Участие в исследовании принял 141 атлет, представляющий индивидуальные и командные виды спорта.

Китайских ученых заинтересовал доклад о техниках релаксации и иппотерапии профессора кафедры медицинской профилактики и реабилитации, д.м.н. Александра Ерохина. Тюменские специалисты также рассказали о перспективных разработках и исследованиях тюменского вуза. В их числе - программа виртуальной реальности для реабилитации пациентов с инсультом и методики оздоровления с помощью бальнеотерапии.