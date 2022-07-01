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В Тюменской области работают над новой промышленной стратегией

Экономика, 10:05 22 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа над новой промышленной стратегией началась в Тюменской области. 93 руководителя производственных предприятий приняли участие в бизнес-встрече на базе Конторы пароходства 21 июля.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем телеграм-канале.

По инициативе Торгово-промышленной палаты Тюменской области запущен проект "PROПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Диалог бизнеса и власти". В ходе обсуждения представители предприятий рассказали, что видят плюс в кластерной политике, она позволяет небольшому предприятию иметь доступ к поставкам для гигантов. У тюменских предпринимателей формируется новое отношение к инвестициям в НИОКР и науку. Предприятия региона готовы к более высокому переделу. Тем более, что появляются свободные ниши.

"К октябрю все мнения будут оформлены в предложения для обновления промышленной политики на региональном и федеральном уровнях. А дальше - участие в реализации", - заключил Пантелеев.

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# Андрей Пантелеев , инвестиции , НИОКР , предприятия , промышленность , экономика

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