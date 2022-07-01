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Тюменские депутаты помогают участникам проекта "Лучший дом. Лучший двор"

Политика, 16:35 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев, желающих принять участие в проекте "Лучший дом. Лучший двор" консультируют депутаты городской думы. Так, к Андрею Потапову обратились члены совета дома по ул. Маршала Захарова, 11.

По словам народного избранника, жильцам небезразлично, как выглядит их придомовая территория, поэтому они вкладывают в посадку цветов и кустарников личные средства, своими руками оформляют двор, проводят субботники.

"Это яркий пример ответственности к содержанию общего имущества многоквартирного дома, которым стоит поделиться. Мы проинформировали управляющие организации районов Мыс и Матмасы о возможности участвовать в проекте", - рассказал депутат.

Помимо конкурса, для участников запланирован целый ряд онлайн-семинаров по основам управления многоквартирными домами, ведь только зная нормы законодательства, можно быть грамотным собственником.

"На вверенном мне 26-м избирательном округе жители активно включаются в процесс благоустройства дворов. Тюменцы выбирают, где расположатся игровые и спортплощадки, какие насаждения украсят их двор", – рассказала депутат Надежда Ачкасова.

Отметим, что всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" поможет создать благоприятные условия для проживания граждан и побудит тюменцев проявлять чаще инициативу, когда речь идет о создании комфортной городской среды.

Эксперты жюри будут оценивать актуальность и креативность идей, поощряя сотрудничество управляющих компаний и ТСЖ с жильцами многоэтажек. До 15 августа Тюменцы могут подать заявку на участие до 15 августа.

Николай Ступников

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# благоустройство , гордума , дворы , депутаты , конкурсы

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