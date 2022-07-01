Упоровские пельмени, манты, вареники и чебуреки ручной лепки пользуются спросом в Тюменской области

| Фото: ЖЗСПК «Усадьба» | Фото: ЖЗСПК «Усадьба»

38 видов мясных полуфабрикатов изготавливают в перерабатывающем цехе животноводческо-заготовительного сельскохозяйственного потребительского кооператива "Усадьба" Упоровского района. Продукцию поставляют в школы и сады района, в магазины Тюмени и на ярмарки в северные города.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель ЖЗСПК "Усадьба" Сергей Кайсин.

"В 2021 году заготовили более 143 тонн, за первое полугодие 2022 года - более 27 тонн. Возить заготовленное мясо на рынок или сдавать переработчику мы посчитали невыгодным и открыли свой цех по переработке. 28 тонн мясных полуфабрикатов было изготовлено в 2021 году, это и мясокостные изделия, мелкокусковые, фарш, рагу, котлеты, тефтели, фрикадельки, пельмени, манты, вареники и чебуреки ручной лепки, продукты из шпика и многое другое. Продукция пользуется спросом. В связи с ограничительными мерами по ковиду продажи с 2019 года упали, сейчас потихоньку наращиваем объемы, чтобы выйти на прежний уровень", - отметил Сергей Кайсин.

Сырье в кооперативе используют только местное, никаких добавок и сои. В ЖЗСПК "Усадьба" создано более 30 рабочих мест, проходят практику студенты. Также кооператив "Усадьба" закупает молоко в 43 населенных пунктах у 620 личных подсобных хозяйств Упоровского района. В первом полугодии 2022 года было принято более 1,5 тыс. тонн молока.

"Почти в каждом населенном пункте стоит охладитель молока, работают пункты искусственного осеменения скота. Полученное молоко реализуем молочным заводам в Тюменской и Курганской областях", - добавил он.

С 2006 года в районе встала проблема заготовки кормов: люди хотят развиваться, но своими силами с заготовкой кормов справиться не могут.

"При поддержке правительства Тюменской области решили и эту проблему в районе. Департамент АПК передал заготовительную технику в администрацию района, мы взяли ее в аренду и начали заготавливать корма. 2,1 тыс. тонн грубых кормов заготовили в 2021 году. Для этого арендовали 350 гектар сенокоса и 120 пашни", - пояснил Сергей.

Ирина Шемякина