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Пшеница и ячмень тюменской селекции больше всего использовались в севе яровых культур в Тюменской области

Экономика, 20:25 26 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Пшеница и ячмень тюменской селекции больше всего использовались в севе яровых культур в Тюменской области. Наиболее востребованными сортами среди пшеницы стал Икар – посеяно 38,48 тыс. тонн, ячмень Абалак - 21,55 тыс. т, овес Отрада - 12,05 тыс. т, сообщает Россельхозцентр по Тюменской области об итогах сева яровых культур в регионе.

Сельхозпредприятиями региона высеяно 197,1 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур; 0,14 тыс. т многолетних трав; 0,0035 тыс. т однолетних трав; 0,63 тыс. т масличных; 1,81 тыс. т овощных культур и 20,02 тыс. т картофеля. Среди зерновых культур самой востребованной является яровая пшеница, на втором месте ячмень, на третьем овес.

В этом году хозяйства региона увеличили сев масличных культур: посеяно 507 тонн семян льна масличного, что на 273 тонны больше, чем в 2021 году. Рапс остался на уровне прошлого года - 123 тонны, как и горчица - 4,5 тонны.

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# АПК , посевная кампания , сельское хозяйство

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