Прикладную магистратуру "Инновационное предпринимательство" откроют в ТюмГУ

| Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Прикладную магистратуру "Инновационное предпринимательство" открывает ТюмГУ совместно с Тюменским региональным отделением "Опоры России". Поступить на нее могут выпускники бакалавриата и специалитета, руководители действующего бизнеса и самозанятые, а выпускной квалификационной работой обучающихся станет бизнес-план готового предприятия.

"Эта магистратура и для тех, кто хочет создать бизнес, и для тех, у кого он уже есть. С одной стороны, у нас получат высшее образование, с другой ― знания по тем предметам, которую мы погрузили в магистратуру. В процессе обучения у нас будут писать не просто научную работу, а бизнес-план, это образование имеет технический, прикладной характер", — рассказал информационному агентству "Тюменская линия" заместитель заведующего кафедры предпринимательства ТюмГУ, кандидат экономических наук Андрей Любаненко.

В магистратуре три трека — классическое, социальное и технологическое предпринимательство. Среди дисциплин новой программы — менеджмент организации, управление персоналом, финансовый менеджмент, стратегическое развитие бизнеса, основы внешнеэкономической деятельности и другие.

Форма обучения — очно-заочная. Занятия будут проводиться в нерабочее время — не более 8 академических часов в неделю. Лекторами выступят успешные предприниматели Тюменской области. Руководитель программы — председатель Тюменского регионального отделения "Опоры России", заведующий кафедрой предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров.

У обучающихся будет возможность проработать свои идеи через дипломный проект и запустить свой бизнес, привлечь инвестиции на свой проект с помощью личного наставника, получить менторскую поддержку действующих предпринимателей и пройти практики и стажировки в компаниях Тюменской области.

Срок обучения составит два года, стоимость обучения — 109 тыс. рублей в год. В магистратура планируют набрать две группы, всего 35–40 человек.

Сроки поступления — до 1 октября 2022 года. Документы можно подать лично по адресу ул. Ленина, 16, каб. 102 либо через личный кабинет абитуриента ТюмГУ. Занятия начнутся в ноябре.

Подробная информация о магистратуре "Инновационное предпринимательство" — по ссылке.

Влада Нерадовская