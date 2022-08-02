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Коррупционную схему ямальских чиновников выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области

Происшествия, 09:00 02 августа 2022

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Ущерб в 35 млн рублей нанесли бюджету Ямала и Надымского района должностные лица. В рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" были приняты и оплачены невыполненные и некачественно выполненные работы, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Бывший руководитель МУ "УКСИКР" Михайлюк А.Л. признан Надымским городским судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, с использованием своего служебного положения, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Вердикт вынесен 12 апреля 2022 года.

РУФСБ России по Тюменской области совместно с СУ СК России по ЯНАО завершили комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении двух бывших высокопоставленных чиновников муниципального образования Надымский район, также имеющим отношение к описанному факту, обвинение которым предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

"Одному из бывших муниципальных служащих также вменяют получение взятки в сумме пять миллионов рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, а материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением направлены в Надымский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом. Как подчеркивают эксперты, также осужденные должны компенсировать ущерб, нанесенный бюджету.

"Данная ситуация - грубейшее нарушение не только должностных инструкций, но и законодательства. Есть четкий регламент, когда органы власти принимают у подрядчика работу. Что касается благоустройства, дорог и прочих объектов - это всегда на виду, в том числе у жителей. Суд с первым фигурантом показал, что это было не просто попустительство, невнимательность, это было намеренное действие. Любые хищения бюджетных средств влекут неизбежное наказание. Это нужно помнить всегда", - подчеркивает эксперт.

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# благоустройство , РУФСБ России по Тюменской области

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