Тюменский мастер-таксидермист делает украшения из черепов редких животных

| Фото: представлено Русланом Сизоненко | Фото: представлено Русланом Сизоненко

Украшения из голов, лапок, перьев птиц и шкур, костей, черепов редких животных изготавливает тюменский мастер-таксидермист Руслан Сизоненко. В коллекции у него черепа тигра, гиены, антилопы дикдики, гну, орикс, водяного быка и другие.

Все изделия тематические, в основном скандинавской мифологии. Мастер занимается этим ремеслом уже около восьми лет для удовольствия, а не для заработка.

"У меня есть бизнес, а это - мое хобби по настроению. Охотники добыли животное, мясо взяли, а остальное выбросили. Много животных и птиц погибает от обработки полей различными химикатами. Чаще всего это вороны и совы, поэтому у меня так много лапок именно этих птиц. Для меня это своего рода дань животным. Даже 100-200 лет назад люди использовали при убое животных все, вплоть до копыт. У казахов до сих пор сохранены все эти традиции, даже из мелких костей барашка делают игрушки для детей", - отметил Руслан Сизоненко.

Черепа, шкуры, копыта ему привозят охотники и таксидермисты. Высшее медицинское образование с дополнительным химическим уклоном и понимание всех процессов дела помогают мастеру делать востребованные украшения. За ними приезжают из Алтая, Японии, Австралии.

"В любой части животного, будь то клык или лапка, остается дух животного. Чем может стать мое изделие, зависит от самого человека, что он заложит в него, то и получит", - пояснил Руслан Сизоненко.

Ирина Шемякина