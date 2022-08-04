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В Тюменской области одобрено 1889 заявок на обучение по нацпроекту "Демография"

Экономика, 18:44 04 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1889 заявок одобрено на обучение по нацпроекту "Демография" в Тюменской области, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Получить новую профессию могут мамы в декретном отпуске, жители региона старше 50 лет или предпенсионного возраста, те кто находится под риском увольнения, либо безработные,

Кроме того, такая возможность доступна и тюменцам до 35 лет: после военной службы по призыву или не имеющим среднего, высшего профобразования, студентам последних курсов колледжей вузов.

Для участия в нацпроекте "Демография" нужно пройти по ссылке.

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# нацпроект Демография , профессиональное обучение

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