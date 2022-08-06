Фермерский фестиваль СВОЁ в Тюмени продлится два дня

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Работа фестиваля фермерской продукции СВОЁ в Тюмени продлится два дня. Горожан ждут 6 и 7 августа на площади 400-летия Тюмени с 10 до 20 часов.

На ярмарке представлена продукция фермеров Тюменской области и соседних регионов: рыбного хозяйства "Пышма-96", свежая лесная черника "Ягоды плюс", продукты пчеловодства семейных пасек Панышевых, Кырлана, ремесленные сыры, сибирские десерты из ягод и дикоросов, мясная продукция фермеров Петренко, югорское варенье из шишек, чаи, тюменские хлебобулочные изделия, ялуторовские пряники, натуральное мороженое и многое другое. Посетители охотно пробуют и покупают натуральные продукты отечественного производства и интересуются производственным процессом.

По словам заместителя губернатора Владимира Чейметова, фестиваль СВОЁ – это масштабная ярмарка, на которой жители и гости Тюмени смогут открыть для себя новые вкусы натуральной фермерской продукции, напрямую пообщаться с производителями.

"Фестиваль является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства. Благодаря ему фермеры, личные подсобные хозяйства, потребительские кооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности познакомят потенциальных покупателей со своей продукцией", - отметил заместитель главы региона.

"О плодородности Тюменской земли свидетельствуют забитые торговые прилавки. 100 наших фермеров представляют здесь свою продукцию: фрукты, овощи, мясо, сыры. Разрешается не только смотреть, но и пробовать. РСХБ проводит фестиваль с 2017 года, и за это время он всегда получает высокую оценку как со стороны фермеров, так и со стороны гостей праздника", – отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Настроение фестивалю создают творческие коллективы, выступающие на сцене. Гости также пробуют себя в ремесленном деле: проходят мастер-классы по плетению из лозы, вышивке, лепке, резьбе по дереву и др. Для жителей на площадке работает тематическая фотозона.

"Мы приложили все усилия, чтобы поддержать этот проект, помочь с организацией и созданием необходимых договоренностей. Для гостей фестиваля созданы самые лучшие условия, чтобы можно было провести здесь досуг. На мой взгляд, уйти отсюда без покупок просто невозможно, получилось не только вкусно, качественно, но и красиво", – рассказал глава города Руслан Кухарук.

Тюменская область принимает фестиваль после Перми. Далее ярмарка отправится в Кемерово, Ижевск и Магас.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.