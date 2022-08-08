Тюменские спортсмены отличились в мини-футболе, боксе, дзюдо и беге на играх "Дети Азии"

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Воспитанники МФК "Тюмень" в составе мини-футбольной команды УФО вернулись с победой с Международных летних спортивных игр "Дети Азии". В финальном матче дружина одержала верх над сборной Якутии со счетом 8:4. Лучшим нападающим турнира признан тюменский спортсмен Валерий Шеховцов.

Впервые игры "Дети Азии" покорил тюменский боксер Даниил Южаков. Он праздновал победу в весовой категории 80 кг. В финальном поединке Даниил одолел оппонента из Иркутска Егора Бутакова.

Урожайным на медали стало и выступление дзюдоистов. На счету команды Тюменской области - три призовых места. В весовой категории до 48 кг второе место заняла Полина Вакушина, Анна Болсун выиграла "серебро" в категории до 70 кг, а Темирлан Шахнавазов стал третьим в категории до 60 кг.

Порадовали и легкоатлеты. В соревнованиях среди эстафетных команд 4 по 100 метров команда Уральского федерального округа стала обладательницей золотых медалей. В составе сборной выступила и Софья Питерова - представительница Тюменской области, воспитанница тренера спортивной школы № 2 Тюмени Дмитрия Зикеева. Софья бежала в эстафете третий этап.

Летние спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке. От Тюменской области в спортивную делегацию УФО вошли 22 спортсмена. В соревнованиях приняли участие 1 тыс. 650 юных атлетов из 26 стран.