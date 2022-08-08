День Тюменской области пройдет на 250 площадках во всех муниципалитетах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Около 500 театрализованных представлений, квестов, викторин, музейно-выставочных проектов и других событий организуют на 250 площадках в рамках празднования Дня Тюменской области 14 августа. Мероприятия пройдут во всех 26 муниципальных образованиях.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакс" 8 августа.

"В этом году, создавая план мероприятий, больше ориентировались на потребности наших жителей. Они соскучились по ярким, праздничным мероприятиям. Программы подготовили все учреждения культуры - участие примут и дворцы культуры, и сельские дома культуры, и библиотеки, музеи, молодежные и спортивные центры. События будут рассчитаны на все категории населения любых возрастов. Мы ожидаем, что зрителями и посетителями площадок станут по меньшей мере 50 тысяч человек по всей Тюменской области", — говорит Елена Майер.

Основной концепцией празднования Дня области остается слоган: "Земля больших людей". В праздничных программах организаторы подчеркнут, что Тюменская область — регион талантливых, умных, успешных, счастливых людей.

"Многие аспекты программы ориентированы на то, чтобы показать результаты и достижения, таланты, которыми представлен регион. Это и ремесленники, мастера прикладного искусства. Красной линией празднования пройдет Год нематериального культурного наследия, объявленный президентом в 2022 году", — добавила Майер.

Рекордсменом по числу мероприятий среди муниципальных образований станет Тюменский район. На его территории пройдет более 70 событий для детей и взрослых. В программе — квесты, фестиваль "Область со страну величиной", праздник красок "Холи", детский форум с презентацией различных проектов. Более 30 праздничных мероприятий состоится в Заводоуковском городском округе. Среди них — праздничная программа "Тюменская область — земля добрых людей", конкурс "Богатырские забавы", виртуальные экскурсии по достопримечательностям региона.

14 августа в таких районах как Бердюжский, Упоровский, Тюменский и в Тобольске пройдут муниципальные этапы большого фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ", который проходит в Тюменской области весь год. Финал творческого состязания состоится в ноябре.

Основные праздничные мероприятия пройдут в областной столице на двух площадках — на набережной у мультицентра "Контора пароходства" и на площади 400-летия Тюмени.

Инна Пахомова