Улететь из Тюмени в Казань через Мурманск можно лайнерами "ЮВТ Аэро"

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Далее в сюжете В День области жители Тюмени распишут арт-объект "Окно в мир"

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запустила рейсы Казань - Мурманск – Тюмень с 8 августа. Лайнеры Bombardier CRJ-200, вместимостью 50 человек, будут летать по понедельникам, вторникам и субботам, сообщает аэропорт Рощино.

В понедельник и субботу: время отправления из Казани в 4 часа. Посадка в аэропорту Мурманска в 6 часов 50 минут, вылет из Мурманска 7 часов 40 минут. Посадка в Тюмени в 12 часов 55 минут, время указано местное.

Обратный вылет из Тюмени 13 часов 45 минут, посадка в Мурманске в 15 часов, вылет из Мурманска 15 часов 50 минут, посадка в Казани в 18 часов 45 минут.

Во вторник: время отправления из Казани в 10 часов 10 минут, посадка в аэропорту Мурманска в 13 часов, вылет из Мурманска 13 часов 50 минут, посадка в Тюмени в 19 часов.

Обратный вылет из Тюмени 19 часов 50 минут, посадка в Мурманске в 21 час 5 минут, вылет из Мурманска 22 часа, посадка в Казани в 1 часа, среда.