В День области жители Тюмени распишут арт-объект "Окно в мир"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Раскрасить наличники, ознакомиться с казачьей культурой, сдать нормативы ГТО смогут жители Тюмени на праздновании Дня области 14 августа. Основные события пройдут в региональной столице на двух площадках — на набережной у мультицентра "Контора пароходства" и на площади 400-летия.

"В 9 часов откроется первая площадка на набережной. Здесь пройдет фестиваль казачьей культуры "Благовест". Событие ежегодно собирает большое количество участников. Мы ожидаем не менее двух тысяч человек. На фестивале представят и казачью кухню, и творческие проекты. Около 70 коллективов и отдельных исполнителей уже заявили о своем участии", — рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер на пресс-конференции 8 августа.

Основная площадка — площадь 400-летия Тюмени — начнет работу с 12 часов. Она будет разделена на различные интерактивные зоны. Большой блок посвящен выставке-ярмарке "Земля умелых мастеров". Ремесленники представят свои изделия в 15 палатках.

Неподалеку расположится площадка, на которой тюменцы смогут сдать нормативы ГТО. На детской территории специалисты детского технопарка "Кванториум" предложат собрать модели автомобиля Bugatti и самолета "Чиж", научат работать на лазерном станке. В "Палатке здоровья" желающие получат консультации по питанию и здоровому образу жизни.

Отдельную локацию подготовили представители МЧС с выставкой техники, викториной, выступлением духового оркестра.

Также на площади 400-летия Тюмени гостям предложат украсить арт-объекты. Один из них - "Народная открытка". В ней все желающие смогут оставить пожелания Тюменской области. Другой арт-объект - "Окно в мир" - наличник, который горожане распишут вместе с ремесленниками.

На большой сцене у драматического театра с 12 часов начнется большая детская программа с выступлениями коллективов и интерактивами. В 16 часов всех ждут на танцевальной площадке, где пройдет флешмоб, мастер-класс по танцам от коллектива-победителя всероссийских и международный конкурсов "Юность Сибири".

В 18 часов на сцене начнется большой праздничный концерт. На сцену выйдут Варвара, Таисия Повалий, Петр Дранга, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук, Игорь Демарин, Инна Рудник, группа "Республика".

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Инна Пахомова