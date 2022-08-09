Таисия Повалий, Петр Дранга и другие артисты выступят на большом концерте в День Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Варвара, Таисия Повалий, Петр Дранга, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук, Игорь Демарин, Инна Рудник и группа "Республика" выступят на большом праздничном концерте, посвященном Дню области, на сцене на площади 400–летия Тюмени 14 августа.

Эстрадные звезды начнут выступать с 18 часов. "Восемь исполнителей, которых мы выбрали, представляют собой многонациональный коллектив. Здесь есть российские, белорусские, украинские артисты. Этот коллектив поддерживает и продвигает русскую культуру. Основным его мотивом является борьба за мир во всем мире. Все они объединены единым блоком. Когда-то их поддерживал Иосиф Кобзон. Теперь эту политику поддерживает фонд, который возглавляет его супруга. Нелли Михайловна тоже приедет в Тюмень, будет сопровождать коллектив здесь", — поделилась директор регионального департамента культуры Елена Майер на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакс" 8 августа.

Напомним, ко Дню Тюменской области в регионе организуют около 500 театрализованных представлений, квестов, викторин, музейно-выставочных проектов и других событий. Они пройдут на 250 площадках во всех муниципалитетах. Основные праздничные события, посвященные Дню области, в региональной столице состоятся на двух площадках — на набережной реки Туры у мультицентра "Контора пароходства" и на площади 400-летия Тюмени.

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Инна Пахомова