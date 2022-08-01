Семь телеканалов и более 30 медиаплощадок будут транслировать пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семь телеканалов и более 30 медиаплощадок будут транслировать пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора в прямом эфире, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ежегодная пресс-конференция Александра Моора к 78-й годовщине со дня образования региона состоится 11 августа, начало - в 13 часов 30 минут.