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Семь телеканалов и более 30 медиаплощадок будут транслировать пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор, 19:38 10 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семь телеканалов и более 30 медиаплощадок будут транслировать пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора в прямом эфире, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ежегодная пресс-конференция Александра Моора к 78-й годовщине со дня образования региона состоится 11 августа, начало - в 13 часов 30 минут.

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# Александр Моор , пресс-конференция

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