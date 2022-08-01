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Более 70 горожан сдают нормы ГТО на площади 400-летия Тюмени

Спорт, 13:38 14 августа 2022

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Более 70 горожан выполняют нормативы ГТО на площади 400-летия Тюмени. Очередь из желающих к площадке выстроилась с самого открытия.

"Это говорит о том, что жители Тюменской области все больше занимаются спортом. Мы видим, что наши площадки становятся все популярнее. Ожидаем сегодня не менее 300 желающих от шести лет и старше. Кто-то протестирует упражнения. А результаты выполнивших нормативы будут занесены в личный кабинет участника ГТО. Четыре норматива - это наклон, прыжки в длину, сгибаниеи разгибание рук, пресс", - рассказала начальник отдела ГТО Тюменского многопрофильного центра городского департамента спорта и молодежной политики Алина Рамазанова.

Тех, кто интересуется выполнением комплекса тут же консультируют как зарегистрироваться на сайте, какие нормативы необходимо выполнить, чтобы получить значки разного достоинства.

"Да дело даже не в значках: для себя, чтобы проверить свои силы. Я не профессиональный спортсмен и никогда не доводилось выполнять нормативы, а сегодня прекрасный день и возможность, что бы попробовать. Все получается и это вдохновляет. Хочу зарегистрироваться и выполнить весь комплекс. Мы пришли с семьей и все участвуем", - рассказала о своей мотивации Марта.

А вот годовалая Аленочка с интересом наблюдает за взрослыми. Для сдачи норм ГТО ей ещё нужно подрасти, но видя, как занимается мама, девочка повторяет упражнения за ней.

"Мы со спортом дружим. Так что и у Алёны ещё все впереди, - заметила ее мама Ульяна Сергеева.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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