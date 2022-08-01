100 юных шахматистов Тюменской области встретятся на первенстве в Нижней Тавде

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Первенство по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 15 лет состоится 21 августа в центре культуры и досуга "Сибирь" с. Нижняя Тавда. В соревнованиях примут участие 100 юных шахматистов, департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Встретятся шахматисты юга Тюменской области, заявки уже поступили из Тюмени, Тобольска, Ярковского и Тобольского районов. Соревнования пройдут в двух группах по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени – восемь минут до конца партии полюс три секунды на ход.

Начало регистрации участников соревнований в 9 часов 30 минут.