Тюменский лыжник Денис Спицов собирает команду на Пермский марафон

| Фото: ЦСП72 (архив) | Фото: ЦСП72 (архив)

Олимпийский чемпион, тюменский лыжник Денис Спицов набирает команду для участия в Пермском марафоне, который пройдет в Перми 3-4 сентября. Будут сформированы команды по четыре человека, написал спортсмен в соцсетях.

Каждый пробежит 10,5 км, всего длина марафонской дистанции составит 42,195 км.

Попасть в команду может любой зарегистрированный на марафон старше 18 лет, имеющий результат преодоления дистанции 10 км не более чем за 55 минут. Заявку на участие необходимо отправить по почте estafeta04.09@mail.ru до 20 августа включительно. В письме нужно указать фамилию, имя и отчество, номер регистрации, длину дистанции. После 20 августа в прямом эфире будет проведена жеребьевка среди всех, кто подал заявки и выполнил условия.

Также команды собирают чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Спортсмены станут соведущими марафона и возглавят эстафетные команды. Кроме этого пройдет автограф-сессия со знаменитыми лыжниками.

Виктория Макарова