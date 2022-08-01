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В Тюмени определят чемпиона области по автогонкам

Спорт, 13:50 19 августа 2022

Тюменской региональной федерации автомобильного спорта | Фото: Тюменской региональной федерации автомобильного спорта

Чемпиона Тюменской области по автогонкам определят на ралли 20 августа. Третий этап регионального чемпионата "Асфальтовый спринт 2022" пройдет на автодроме ДОСААФ в пос. Метелево. За Кубок DynoMAX поборются несколько десятков пилотов.

Кроме тюменцев на старт выйдут гости из Екатеринбурга, Ишима, Кургана, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Принять участие в состязаниях может каждый желающий.

Необходимо только иметь право на управление транспортным средством и документацию на автомобиль. Как показывает практика, среди участников - не только опытные гонщики, но и новички, последние могут составить достойную конкуренцию бывалым водителям.

В общекомандном зачете по результатам двух предыдущих этапов лидирует команда "СТО "Глушитель"" из Тюмени. Предварительная регистрация участников чемпионата проходит по ссылке и продлится до 18 часов 19 августа.

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# автоспорт , ралли

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