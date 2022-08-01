50 лучших стартапов со всей страны презентуют инвесторам на Innoweek 2.0 в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятьдесят стартапов перед экспертами и инвесторами защищают разработчики на питчинг-сессиях форума Innoweek 2.0 в "Конторе пароходства" в Тюмени 20 августа.

Лучшие инновационные проекты со всей страны в направлениях Fintech, Строительство и девелопмент, Buildtech стартапы, E-commerce, Метавселенная и Gamedev смогут привлечь инвестиции, получить субсидию на развитие и найти партнеров.

На форум Innoweek 2.0 было подано более 352 заявки из 44 регионов России, в финал прошли 50 проектов. С идеями участников на питчинг-сессиях знакомятся два десятка российских компаний-инвесторов. В их числе — ПАО "Вымпелком", инвестиционный фонд ISLA, компании-резиденты бизнес-сообщества "Эквиум" — ООО "ТюменьЭнергоПроект", компания "Умничка", ООО "Мегатор", ООО "СК СТАБИЛИС", ООО "Браст" и другие. В этом году новыми партнерами форума в экспертизе стал Фонд "Сколково".

"Фонду Сколково это мероприятие интересно сразу с нескольких сторон. Мы видим, среди участников есть не только резиденты фонда, кого-то мы можем взять себе под крыло, обеспечить грантами, налоговыми льготами и иными сервисами поддержки. Для бизнес-ангелов и тех инвесторов, которые здесь присутствуют, это может быть институтом развития, который часть их затрат компенсирует, если они будут вкладываться в стартапы, — прокомментировал заместитель руководителя департамента регионального развития, директора по партнерам фонда Сколково Олег Макаров. — Мы на сегодняшний день реализуем программу по поддержке бизнес-ангельских инвестиций, до 50% инвестиций мы можем вернуть людям в случае, если они вложили в участника резидента Сколково. Часть компаний, которые мы сегодня просмотрим мы попробуем завести к нас через Fast Track".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В направлении Fintech представлены стартапы, связанные с финансовыми услугами и сервисами с использованием инновационных технологий, "Строительство и девелопмент, Buildtech стартапы" — это строительные IT-экосистемы, платформы для реализации и оценки городского планирования, ресурсосберегающие технологии, IT-решения для "Умного города". E-commerce включает голосовой поиск, искусственный интеллект, блокчейн, бесплатную доставку, виртуальные услуги. Метавселенная и Gamedev связаны с цифровыми инструментами в организации мероприятий, игровыми платформами.

Форум Innoweek 2.0 проходит в рамках X Международного предпринимательского форума "СУП-2022".

Вера Коршунова