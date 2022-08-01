Разработки победителя конкурса "Лидеры России" из Тюмени могут заместить до пяти санкционных IT-продуктов

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени работает над проектом по созданию программного комплекса, который заменит медицинские аналоги зарубежных разработчиков. Об этом один из 33 ученых-победителей трека "Наука", проректор Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля рассказал полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе и наставнику конкурса "Лидеры России" Владимиру Якушеву.

"В частности, речь идёт о программном обеспечении, способном одновременно обрабатывать снимки МРТ и КТ, - пояснил Юрий Зазуля. - Технология позволит моделировать операции и точно оценивать их влияние на пациента. Решение способно заместить от трёх до пяти санкционных IT-продуктов".

Победа в конкурсе "Лидеры России", по словам Владимира Якушева, – это новые возможности и большая ответственность.

"Участники из УФО работают над интересными и перспективными идеями, - подчеркнул он. - Вижу их глубокую погружённость в проекты и полную самоотдачу. Уверен, такой подход позволит воплотить задуманное быстро и качественно".

Победителями IV конкурса "Лидеры России", сообщается на сайте полпредства, стали десять управленцев из Уральского федерального округа.