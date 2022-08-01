  • 22 августа 202222.08.2022понедельник
  • USD59,1321
    EUR59,3934
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Разработки победителя конкурса "Лидеры России" из Тюмени могут заместить до пяти санкционных IT-продуктов

Экономика, 19:00 22 августа 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени работает над проектом по созданию программного комплекса, который заменит медицинские аналоги зарубежных разработчиков. Об этом один из 33 ученых-победителей трека "Наука", проректор Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля рассказал полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе и наставнику конкурса "Лидеры России" Владимиру Якушеву.

"В частности, речь идёт о программном обеспечении, способном одновременно обрабатывать снимки МРТ и КТ, - пояснил Юрий Зазуля. - Технология позволит моделировать операции и точно оценивать их влияние на пациента. Решение способно заместить от трёх до пяти санкционных IT-продуктов".

Победа в конкурсе "Лидеры России", по словам Владимира Якушева, – это новые возможности и большая ответственность.

"Участники из УФО работают над интересными и перспективными идеями, - подчеркнул он. - Вижу их глубокую погружённость в проекты и полную самоотдачу. Уверен, такой подход позволит воплотить задуманное быстро и качественно".

Победителями IV конкурса "Лидеры России", сообщается на сайте полпредства, стали десять управленцев из Уральского федерального округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IT-технологии , Владимир Якушев , импортозамещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 22.08.2022Разработки победителя конкурса "Лидеры России" из Тюмени могут заместить до пяти санкционных IT-продуктов
17:30 22.08.2022105 млн рублей инвестируют в Тюменском районе в создание центра по выращиванию сеянцев
16:43 22.08.2022Эдуард Омаров на форуме СУП рассказал о двух психотипах предпринимателей
15:27 22.08.2022Просто и безопасно: с начала года уральцы открыли в Сбербанке пять тысяч аккредитивов