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Тюменцы вошли в федеральную команду "Лидеров развития инфраструктуры"

Экономика, 14:40 23 августа 2022

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Эксперты единой инвесткоманды региона вошли в федеральную команду "Лидеров развития инфраструктуры" Минпромторга России. В ведомстве высоко оценили работу в регионе по проведению международного архитектурного конкурса "ДСК 500". Подобные проекты теперь рекомендованы к тиражированию по всей стране.

В региональном агентстве инфраструктурного развития рассказали корреспонденту "Тюменской линии" о том, что в субъектах России сейчас формируют управленческие команды с навыками создания и развития промышленных технопарков и индустриальных, которые умеют транслировать федеральные приоритеты и государственные меры поддержки. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступает экспертом по концепциям проекта создания парков.

"Подход, который мы применяем при создании промышленного технопарка, действительно является уникальным. Он позволяет нам вовлекать будущих резидентов в процесс его создания, а также повышает качество принимаемых решений на каждой дальнейшей стадии реализации проекта", - прокомментировала генеральный директор АИР Тюменской области Ольга Романец.

Вместе с тем, единая инвесткоманда Тюменской области примет участие и в обучающей программе для экспертов. Это будет способствовать усилению компетенций команды инвестиционного блока в части создания и развития промышленной инфраструктуры.

Оксана Корнеенкова

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# Агентство инфраструктурного развития , индустриальный парк , Минпромторг

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