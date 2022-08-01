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Тюменская область в числе лучших по медиаактивности и инновационной политике рейтинга "SMART"

Экономика, 18:48 23 августа 2022

В группу лидеров рейтинга регионов России "SMART" вошла Тюменская область. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург - таковые результаты первого ежегодного мониторинга Ассоциации инновационных регионов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Одной из сильных сторон Тюменской области является антикризисная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных стартапов", - отметили в АИРР.

Все 85 субъектов страны оценивались по четырнадцати показателям четырех направлений: научное лидерство и медиаактивность, развитие предпринимательства, инновационная политика.

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# инновации , поддержка предпринимателей , рейтинг

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