Тюменская область в числе лучших по медиаактивности и инновационной политике рейтинга "SMART"

В группу лидеров рейтинга регионов России "SMART" вошла Тюменская область. Среди лучших также Москва и Санкт-Петербург - таковые результаты первого ежегодного мониторинга Ассоциации инновационных регионов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Одной из сильных сторон Тюменской области является антикризисная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных стартапов", - отметили в АИРР.

Все 85 субъектов страны оценивались по четырнадцати показателям четырех направлений: научное лидерство и медиаактивность, развитие предпринимательства, инновационная политика.