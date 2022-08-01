Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова стала чемпионкой России по женскому каноэ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Зульфия Сабитова стала чемпионкой России по женскому каноэ.

На чемпионате России по гребному слалому в городе Окуловке Новгородской области Тюменскую область представляли 10 спортсменов, сообщает информационный центр правительства региона. Всего выступили 230 слаломистов из 20 регионов страны.

Сейчас тюменцы готовятся принять участие в Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в Окуловке с 24 по 28 августа. Конкуренцию им составляют участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска.