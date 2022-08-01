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За призывы к экстремизму тюменца заключили под стражу до сентября

Происшествия, 11:51 26 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

До 3 сентября заключен под стражу 23-летний житель Тюмени, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, тюменец в Интернете размещал фото и видео с несанкционированного публичного мероприятия 24 февраля.

В тот же день сотрудники УМВД доставили его в отдел полиции, где составили протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга.

Выйдя из отдела, молодой человек пошел по улице, на ходу записывая видео, в котором призывал к экстремизму. Этот ролик он разместил в открытом доступе.

Эксперты подтвердили, что видео содержит признаки побуждения к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции.

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# суд , экстремизм

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