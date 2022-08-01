  • 29 августа 202229.08.2022понедельник
  • USD60,0924
    EUR59,8784
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в 2023 году введут в эксплуатацию 24 спортплощадки

Спорт, 12:15 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

24 спортплощадки введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2023 году. Новый объект - лыжероллерная трасса - появится в пос. Боровский Тюменского района, сообщает региональный инфоцентр.

На 12 объектах спорта и допобразования в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Бердюжском, Викуловском, Казанском районах и Заводоуковском округе проведут капремонт.

До конца 2022 года в Тюменской области введут в эксплуатацию 48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов. В Тобольске в 15 микрорайоне откроют крытый бассейн. Капремонт завершат на 10 объектах в Тюмени, пос. Червишево и Успенка Тюменского района, в Ишиме и пос. Октябрьский Ишимского района.

"Ежегодно в период летних каникул в сельских поселениях региона работают около 900 дворовых спортивных площадок с охватом более 90 тысяч детей и молодежи. С 1981 года проводятся Областные сельские спортивные игры", - рассказали в департаменте по спорту Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бассейн , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 29.08.2022В Тюменской области в 2023 году введут в эксплуатацию 24 спортплощадки
16:47 27.08.2022Участники забега "Голышмановский характер" плавали, тащили борону и строили пирамиду из покрышек
15:02 27.08.2022Тюменка завоевала золото в скалолазании на спартакиаде в Москве
13:40 27.08.2022ХК "Рубин" в лидерах турнира, посвященного дню образования Тюменской области