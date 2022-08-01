В Тюменской области в 2023 году введут в эксплуатацию 24 спортплощадки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

24 спортплощадки введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2023 году. Новый объект - лыжероллерная трасса - появится в пос. Боровский Тюменского района, сообщает региональный инфоцентр.

На 12 объектах спорта и допобразования в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Бердюжском, Викуловском, Казанском районах и Заводоуковском округе проведут капремонт.

До конца 2022 года в Тюменской области введут в эксплуатацию 48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов. В Тобольске в 15 микрорайоне откроют крытый бассейн. Капремонт завершат на 10 объектах в Тюмени, пос. Червишево и Успенка Тюменского района, в Ишиме и пос. Октябрьский Ишимского района.

"Ежегодно в период летних каникул в сельских поселениях региона работают около 900 дворовых спортивных площадок с охватом более 90 тысяч детей и молодежи. С 1981 года проводятся Областные сельские спортивные игры", - рассказали в департаменте по спорту Тюменской области.