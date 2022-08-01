В Тюменской области 10 социальных предпринимателей направят гранты на развитие бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 500 тыс. рублей грантовой поддержки получили победители ежегодного конкурса - 10 социальных предпринимателей Тюменской области. А это 15 % от предприятий, числящихся в региональном реестре. Общая сумма господдержки составила 4,8 млн рублей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Победители направят средства на развитие своего бизнеса - английский для школьников, школа программирования и дизайна, ясли, которые работают и в выходные, адаптивная физкультура для детей с нарушениями в развитии, социальное такси, сортировка мусора и отправка на вторичное использование.

Новый поток школы социального предпринимательства стартует 2 сентября в центре "Мой бизнес". Уточнить информацию можно по телефону: (3452) 49-99-44 доб.242

Отметим, что финансирование грантов осуществляется за счет регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".