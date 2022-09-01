Тюменские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты

Около 350 студентов и абитуриентов из Тюменской области оформили в Сбербанке образовательные кредиты с начала 2022 года. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма выданных займов также выросла вдвое и превысила 40 млн рублей.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Тюменском государственном университете и Тюменском индустриальном университете. ТюмГУ по количеству займов в Сбере занимает второе место среди ТОП-15 вузов в УФО, ТИУ – седьмое.

"Особенность образовательного кредита в простоте его оформления – студенту не нужно предоставлять ни справку о доходах, ни залог. Полная ставка по кредиту составляет 15,85%, но поскольку государство даёт субсидии и выплачивает за студентов 12,85%, то заемщик может взять кредит в Сбере всего под 3% годовых. Доступные условия кредитования позволяют абитуриентам получить образование в отличных вузах, независимо от результатов ЕГЭ", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделении Сбербанка Евгений Светлов.

В июле 2022 года Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера. Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить её наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.