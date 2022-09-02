Тюменских аграриев приглашают представить свою продукцию в зарубежных павильонах России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представить свою сельхозпродукцию в Турции и Саудовской Аравии смогут сельхозпроизводители Тюменской области. Два павильона с российской агропродукцией должны открыться в этих странах к концу года. Сейчас формируют пул производителей-экспортеров, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Подать заявку на продвижение продукции агропромышленного комплекса в зарубежных павильонах можно будет на платформе "Мой экспорт". Срок рассмотрения сокращен с 29 до семи дней. У отечественных производителей есть возможность представить продукты, сделанные в регионах, а также получить получить бесплатное продвижение в торговых сетях и на маркетплейсах.

Напомним, сейчас шоу-румы с российскими продуктами питания работают в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме.

Подробно о том, как оформить заявку и разместиться в павильонах, здесь.