Тюменские аграрии завершают заготовку кормов

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

106,3 тыс. тонн сена из 113,6 тыс. тонн запланированных (94 %) заготовлено в Тюменской области на утро 2 сентября по данным областного департамента АПК.

Плановые задания перевыполнили хозяйства 14 муниципальных образований: Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов.

11 муниципалитетов запаслись достаточным количеством сенажа. Этих ценных кормов заложено 602,1 тыс. тонн при плане 639,6 тысяч тонн, 94 %.