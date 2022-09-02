Тюменские предприятия аквакультуры могут рассчитывать на допмеры господдержки

Тюменские предприятия аквакультуры могут рассчитывать на дополнительные меры государственной поддержки, о подготовке которых сообщается на сайте правительства РФ.

В условиях санкционного давления, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, очень важно ликвидировать риски зависимости российских предприятий аквакультуры от иностранных поставок кормов и рыбопосадочного материала.

"Для этого правительство планирует расширить перечень направлений государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры в размере 20% начиная с 2023 года", – отметила она.

Как сообщила зампред правительства, Минсельхоз уже ведёт работу по поиску инвесторов для развития производства собственных кормов. По данным Минсельхоза, в случае реализации предлагаемой меры государственной поддержки семь отечественных компаний выразили готовность к строительству и вводу в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 год девяти новых заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год. Это позволит закрыть потребность для запланированного на 2028 год объёма производства (выращивания) ценных видов рыб.

В Тюменской области сегодня работают ЗАО "Казанская рыба", "Агропредприятие "Водные биоресурсы", ООО "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство", ООО "Пышма-96" и другие предприятия.

Региональное Росрыболовство в начале лета объявило аукцион по сдаче в аренду 14 водоемов для разведения аквакультуры. В аренду на 25 лет предлагается передать озеро Федосеево в Армизонском районе площадью в 1,2 млн кв. метров. По условиям ежегодно на этом озере необходимо будет вылавливать, как минимум, 2,42 тонны рыбы. Начальная цена лота составляет 96 тыс. 800 рублей. Желающие должны внести задаток 81 тыс. 120 рублей для участия в торгах.

Другие водоемы, стоимость аренды которых составляет от 2 тыс. до 503 тыс. рублей, расположены в Нижнетавдинском, Голышмановском, Казанском, Вагайском, Сладковском, Ярковском, Уватском, Тюменском районах и в Заводоуковском городском округе.