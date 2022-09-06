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Волейболистки "Тюмени" проведут пять матчей Кубка России в Екатеринбурге

Спорт, 09:01 06 сентября 2022

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

За выход в полуфинал Кубка России сразятся волейболистки клуба "Тюмень" в Екатеринбурге. Предварительный этап стартует 6 сентября, тюменок ждут пять матчей.

Их первым соперником станет "Динамо-Метар" из Челябинска. Затем они сыграют с владимирским "Муромом", "Омью" и хозяевами площадки – "Уралочкой-НТМК", а 11 сентября - с красноярским "Енисеем".

В полуфинальный этап Кубка России выйдут три команды.

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# ВК Тюмень , волейбол

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