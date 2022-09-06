Высокоскоростной интернет и связь 4G придут в 14 сел Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокоскоростной интернет и связь 4G до конца 2022 года появится в 14 малых селах и деревнях Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, в этих населенных пунктах проживают от 100 до 500 человек. Обеспечение их качественным интернетом и связью проводится в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуется совместно с Минцифры России.

"Итогом первого этапа проекта стало подключение связи в 200 селах с населением от 250 до 500 человек. Сейчас наша цель - подключить населенные пункты с еще меньшим количеством населения", - отметил Логинов.

Несмотря на корректировку планов в зависимости от экономических условий и технологических ограничений, весь объем работы будет выполнен полностью. Часть населенных пунктов, запланированных к подключению в 2022 году, перенесены на первый квартал 2023 года. Всего планируется обеспечить интернетом и связью 44 сельских поселения.