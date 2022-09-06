В Тюменской области 2 тыс. 115 домов получили голубое топливо по программе догазификации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 115 домохозяйств в Тюменской области получили голубое топливо по программе догазификации с начала 2022 года. Всего сети газораспределения и домовые подводы выполнены к 4 тыс. 765 домам, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Активное строительство сетей газораспределения и домовых подводов ведется в рамках программы социальной догазификации. В этой работе задействованы 19 бригад газовиков.

По данным на 6 сентября от жителей Тюменской области поступило свыше 13 тыс. заявок на догазификацию, подписано 12 тыс. 140 договоров.

Подать заявку на подключение в рамках догазификации можно лично в офисах АО "Газпром газораспределение Север" и в МФЦ по месту жительства. Онлайн документы принимают на сайте АО "Газпром газораспределение Север", на портале единого оператора газификации ООО "Газпром газификация" и на сайте госуслуг.