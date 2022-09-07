В Тюменской области зарегистрировано 1,9 тысячи объектов по гаражной амнистии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 908 гаражей и земельных участков под ними оформили жители Тюменской области по гаражной амнистии. Механизм, который позволяет легализовать недвижимость, оформив право собственности, действует чуть больше года, сообщает региональное управление Росреестра.

На территории Тюменской области по гаражной амнистии уже зарегистрированы 1 тыс. 252 земельных участка и 685 гаражей. За год подано 4 тыс. 557 заявлений, по 70 % из которых приняты положительные решения

Упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, действует до 1 сентября 2026 года.

Подать заявление можно в любом офисе МФЦ, на региональном портале госуслуг или почтовым отправлением по адресу: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, 30, корп. 1.

Более подробно о том, как воспользоваться упрощенным порядком можно здесь.