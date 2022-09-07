Механизм параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год, заявил Денис Мантуров

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщает ТАСС, формат параллельного импорта будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.

Напомним, в начале мая 2022 г. Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. Пока этот механизм действует до конца текущего года.