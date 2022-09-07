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В аварии на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда погиб 21-летний пассажир

Происшествия, 18:58 07 сентября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, один погиб в результате аварии на трассе Тюмень – Нижняя Тавда 7 сентября. Водитель ВАЗ-2112 на 76 км автодороги врезался в сосну, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Один из пассажиров, 21-летний молодой человек, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Еще двое пассажиров и водитель, в возрасте от 20 до 25 лет, доставлены в больницу в Тюмени.

Обстоятельства аварии выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП , трасса

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