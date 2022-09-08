Александр Моор: Тюменская область должна вернуться в тройку лидеров нацрейтинга инвестиционного климата

| Фото: скриншот видеотрансляции | Фото: скриншот видеотрансляции

Тюменской области необходимо активно работать над улучшением показателей, которые позволят вернуться в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Такую задачу поставил губернатор региона Александр Моор, открывая заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, которое проходит в эти минуты.

"В 2022 году в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Тюменская область заняла пятое место. Безусловно, это высокий результат в условиях стремительно меняющейся международной экономической ситуации, но чтобы быть лидером, нужно активно работать над улучшением ряда показателей", - сказал глава региона.

В 2022 году по итогам рейтинга Тюменская область осталась лидером по ряду показателей: качество и скорость регистрации прав собственности, оценка работы органов власти по выдаче разрешений на строительство, эффективность подключения к электросетям, качество дорог, оказание комплексного сопровождения инвестиционных проектов.

Высокие оценки получили деятельность совета по улучшению инвестиционного климата, инвестиционный портал региона, портал поддержки малого и среднего предпринимательства и процедуры по предоставлению земельных участков.

"Вместе с тем наши позиции снизились на два пункта по сравнению с 2021 годом и приоритетная задача – сделать все, чтобы вернуться в первую тройку лидеров национально рейтинга. Вместе с предпринимательским сообществом мы запланировали реализацию мероприятий по сокращению сроков подключения к инфраструктуре, поддержке экспортной деятельности, снижению административного давления", - добавил губернатор.

Любовь Голышева