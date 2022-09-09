Лучшие цифровые практики Тюменской области активно используются в 35 регионах России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена более чем в 35 субъектах Российской Федерации. Об этом рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на стратегической сессии "Цифровая прокачка", которая продолжается в ТИУ.

Он привел в пример еще два востребованных проекта. Восемь регионов страны используют тюменское решение интеллектуальной транспортной системы.

К успешным практикам Логинов отнес также систему "Программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром Тюменской области". Часть ее функциональных возможностей Минцифры предложило передать на федеральный уровень, чтобы поделиться эффективным решением со всеми регионами страны.

"На прокачке мы рассматриваем дополненную две недели назад стратегию цифровой трансформации Тюменской области, обсуждаем лучшие практики, которые существуют в России, и возможность их применения в Тюменской области", - пояснил руководитель департамента.

Это сквозные технологии, такие, как искусственный интеллект, реестровая модель, блокчейн – технология, которая позволяет оставлять целостность данных при получении какой-либо услуги, и все, что можно применить в социально-экономическом развитии региона.

По словам Станислава Логинова, в Тюменской области есть услуги, которые оказываются вообще без участия человека. К примеру, жеребьевка выдачи разрешений на охоту. Там применяется генератор случайных чисел. То есть охотник подает заявку на разрешение на отстрел лося, кабана, медведя. Разрешений может быть 10, а охотников много больше. В результате те люди, которые получают разрешение, выбираются случайно, через систему автоматического распределения. Это закрытый контур, аттестованный, туда не имеет доступа ни один человек, ни один сотрудник.

"На стратегической сессии три отраслевых команды: строительство, транспорт и здравоохранение. В этих сферах у нас есть большие успехи. Оценка цифровой зрелости прошлого года и предварительная текущего – это повод для гордости. Но всегда есть, куда развиваться. Конкуренция огромная, чтобы регион оставался в лидерах, нужно двигаться дальше и иногда быть первопроходцами в применении тех или иных технологий", - подчеркнул Логинов.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин рассказал, что в части интеллектуальной транспортной системы областная столица изучает опыт Москвы.

По его словам, есть совершенно новая технология – индукционные петли, которые зашиваются в асфальт. Она позволяет сформировать математическую модель движения для всех его участников.

"Смотрим, будем у себя это применять или нет. Нужно учесть целый набор различных условий, которые необходимо оценить. Понять, что нам это по карману, от этого есть эффект, а не просто закопать в землю деньги. Осмыслить, что от внедрения технологии повысится потребительское настроение пешеходов, водителей и управленцев данным процессом", - подытожил Вахрин.

Напомним, стратегическая сессия "Цифровая прокачка" стартовала в Тюменском индустриальном университете 8 сентября.

Инна Кондрашкина